«الرباعية» تطالب إيران بوقف تهديد استقرار المنطقة

المصدر: لندن - وام

طالبت اللجنة الرباعية حول اليمن، إيران بإيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، كما حضّت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر، معربة عن بالغ قلقها بشأن التوتّر المتصاعد في المنطقة، والخطر الذي يشكله نشاط إيران المزعزع للأمن والسلام في اليمن والمنطقة، داعية ميليشيا الحوثي إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.

وأصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأمريكا وبريطانيا، بياناً تعبر خلاله عن القلق العميق بشأن التوتر في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة وفي خليج عمان، إذ إنّ هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن البضائع، مشدّدة على وجوب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان، ودعوة إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، كما حضّت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر.

وأعرب أعضاء اللجنة، عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، مجددين التأكيد على الالتزام بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن، داعين جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للتسريع في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم.

إدانة وقلق

ولفتت دول اللجنة الرباعية، إلى التوتّر الأخير المتمثل في هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز، معربة عن إدانتها على وجه الخصوص للهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو، والذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً، ودعمها الكامل للسعودية، مع الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.

وأعرب أعضاء اللجنة الرباعية، عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء، نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، داعية الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات، وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزاً.

دعوات للانسحاب

ودعت الدول الأعضاء، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة، والذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات والرقابة الثلاثية، مشدّدة على الحاجة إلى الانخراط البناء في قضايا الأمن المحلي.

ودعت الدول، الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، مشيرة إلى أنّها تنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو. وشدّدت دول اللجنة الرباعية، على أنّ تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفّر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.

التزام

جدّدت دول اللجنة الرباعية، تأكيد التزامها بالعملية السلمية اليمنية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، معربة عن كامل دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

ودعت جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص، وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، مطالبة الحوثيين بتقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم.