إضراب في سجون الميليشيا

المصدر: صنعاء - وكالات

بدأ مختطفون في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بعد قيام الميليشيا بقطع المياه، ومصادرة حصصهم الغذائية.

ونقلت مواقع إخبارية محلية، عن مصادر، أن المختطفين في سجن الثورة بصنعاء، بدؤوا الإضراب عن الطعام، أو ما بات يعرف بمعركة الأمعاء الخاوية، بعد قيام إدارة السجن التابعة لميليشيا الحوثي بقطع المياه عن السجن، ومصادرة الحصص الغذائية المخصصة للسجناء.

وطالب السجناء، الصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الإنسانية، بزيارة السجن للاطلاع على الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي، التي تواصل التضييق عليهم من خلال قطع المياه عن السجن بالكامل، فضلاً عن عدم توفر البيئة الصحية داخله. إلى ذلك، رفضت إدارة السجن الإفراج عن العشرات من السجناء ممن سبق وتلقوا وعوداً بالإفراج عنهم في شهر رمضان الماضي.