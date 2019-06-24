صد هجوم للميليشيا على مطار طرابلس

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

تجدّدت الاشتباكات، أمس، بمحاور القتال في طرابلس، بينما أعلن الجيش الوطني نجاحه في التصدي لهجوم جديد على مطار طرابلس من قبل الميليشيات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن قوات الجيش أسقطت قتلى وأسرت أربعة من عناصر ميليشيات الوفاق، مشيرة إلى أن الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة نصبت كميناً مُحكماً بمحور مطار طرابلس، سقط خلاله عدد من القتلى وفرّ من تبقى منهم تاركين آلياتهم وذخائرهم، فيما تمّ أسر أربعة أشخاص. وقالت مصادر عسكرية إن بين قتلى الميليشيات إبراهيم شكلاوون، القيادي بكتيبة الحلبوص بمصراتة، ومدير التجهيزات بالأمن الرئاسي التابع للوفاق، إثر قصف السلاح الجوي للميليشيات بمحور المطار.

وقال الناطق باسم اللواء 73، منذر الخرطوش، لـ «البيان»، إن الجيش الوطني أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، عندما نصب لهم كميناً محكماً في محور المطار، مضيفاً أن الجيش يخوض حرب استنزاف ضد الميليشيات لتكبيدها أكثر ما يمكن من الخسائر قبل دخول مركز العاصمة. وأضاف الخرطوش أن الحرب تدور بين جيش نظامي يعتمد خططاً عسكرية محكمة، وميليشيات تجمع بين المرتزقة والإرهابيين والشباب المغرر به، ما يرجح الكفة دائماً للقوات النظامية، مشيراً إلى أن محور المطار شهد أكثر الخسائر فداحة للميليشيات. وأكد الخرطوش أن الجيش الوطني دفع بتعزيزات جديدة لمحاور القتال، خاصة محور طريق المطار الذي تراهن الميليشيات على طرد قوات «طوفان الكرامة» لقطع الإمدادات القادمة من ترهونة وغريان.

وعلمت «البيان» أن الجيش الليبي دفع بعشرات الأليات الجديدة إلى مختلف المحاور، في إطار العمل على حسم المعارك خلال الأيام القليلة القادمة. ووفق مصادر من غرفة عمليات الكرامة، فإن أكثر من 120 آلية دخلت ساحة المعارك خلال اليومين الماضيين، على أن تشهد الأيام القليلة القادمة الدفع بالمزيد من الآليات والمقاتلين.

ضبط جواسيس

في الأثناء، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي القبضَ على عدد من المرتزقة بمنطقة قصر بن غشير بطرابلس، وبحوزتهم أجهزة تتبّع تعمل لصالح ميليشيات الوفاق. وقالت إنه تمّ القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير وبحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع «GPS»، ومبالغ مالية حصلوا عليها من عناصر تابعة لقوات الوفاق. وأضافت أن الجناة اعترفوا أنهم يقومون بتحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية مقابل مبالغ مالية، موضحة أن أحد المقبوض عليهم اعترف بأنه قام بهذه الأعمال صحبة عدد من أفراد أسرته.