ميركل تدعو إلى حل سياسي

المصدر: برلين - وكالات

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى التوصل لحل سلمي للنزاع المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وذكرت ميركل أن هذه القضية ستؤدي دوراً بالتأكيد خلال المحادثات الثنائية التي ستُجرى على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الدول الصناعية والصاعدة، والمقررة في مدينة أوساكا اليابانية الأسبوع المقبل، مؤكدةً عزمها العمل على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة. وقالت ميركل، خلال مشاركتها في «يوم الكنيسة البروتستانتية» في مدينة دورتموند الألمانية، أمس: «أقول إن هذا لا ينبغي أن يكون مجرد أمل، بل يتعين العمل من أجله بأقصى درجات الجدية. أرى أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي». ويأتي ذلك وسط زيادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إذ كثفت واشنطن ضغوط العقوبات على طهران منذ العام الماضي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب (الجمعة) إنه ألغى ضربة أمريكية على إيران في اللحظات الأخيرة، بعد أن أسقط «الحرس الثوري» الإيراني طائرة مسيّرة أمريكية (الخميس).