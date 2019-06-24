بريطانيا تؤكد تورّط ايران في الهجوم على الناقلات

المصدر: لندن - وكالات

أكد وزير الدولة البريطاني المكلف ملف الشرق الأوسط، أندرو موريسون، مجدداً، تحمل إيران بصورة شبه مؤكدة المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على الناقلات، وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن موريسون أجرى محادثات منفتحة وصريحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية خلال زيارة لطهران يومي 22و23 يونيو.

وقال المسؤول البريطاني إن بريطانيا مصممة على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. وكانت لندن قد أعلنت،السبت، عن إيفاد موريسون في زيارة عاجلة إلى إيران لطلب «خفض طارئ للتصعيد» بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.