الكويت تدعو إلى وقف التصعيد

المصدر: الكويـت ـ د.ب.أ

أكد مجلس الوزراء الكويتي، أمس، ضرورة تحكيم العقل لإزالة أسباب التوتر في المنطقة، مبيناً أن «دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى وقف مظاهر التصعيد في المنطقة».

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، والذي بحث أبعاد التطورات الجديدة المتلاحقة التي تعيشها المنطقة وما تشهده من توتر وتداعيات خطيرة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن «الكويت إذ تدعو كل الأطراف المعنية إلى تحكيم العقل والحوار الإيجابي البناء من أجل إزالة أسباب التوتر وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من المعاناة وأبعاد شبح الحروب المدمرة التي لن تؤدي إلا إلى الخراب والقتل والدمار، لتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوقف مظاهر التصعيد والتوتر في المنطقة وتفادي كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها».

كان المجلس أعرب أمس عن الارتياح إزاء «الاستعدادات الطيبة» التي تقوم بها الجهات المعنية من أجل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة. وبحث النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر الصباح، مع المبعوث الأمريكي مــدير دائرة التخطيــط السياســي في وزارة الخارجية المكلف بجوانب نشاطات إيران براين هــوك، الوضــع في المنطقـــة.