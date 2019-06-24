تركيا تواصل قصفها العدواني شمالي العراق

المصدر: بغداد - البيان، أنقرة - د.ب.أ

تواصل تركيا استهدافها العدواني في شمالي العراق، فيما نفت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المتعاقدين الأمريكان من قاعدة بلد الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، ما أسمته «تحييد» ستة من عناصر منظمة «حزب العمال الكردستاني»، في إطار عملية مستمرة في منطقة «هاكورك» شمالي العراق منذ نحو شهر. وقال بيان للوزارة إن العملية التي تحمل اسم «عملية المخلب»، وكانت انطلقت في 27 مايو، مستمرة كما هو مخطط لها.

وأشارت إلى أن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية ارتفع إلى 57.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف شمالي العراق، تحت غطاء ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، منذ يوليو من عام 2015.

لا إجلاء لمتعاقدين

على صعيد آخر، نفت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المتعاقدين الأمريكان من قاعدة بلد الجوية.

وقال المتحدث باسم الخلية العميد يحيى رسول، في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، إن «الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأمريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية لا صحة له إطلاقاً». وأضاف رسول: إننا «نحمي القواعد العسكرية العراقية، لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى».