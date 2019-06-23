قوات الشرعية تحرر موقع وقصبة الدوير في الضالع

المصدر: عدن - البيان

حرّرت قوات الشرعية مواقع جديدة شمال الضالع، وأكّد الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة ماجد الشعيبي لـ «البيان»، تنفيذ عملية عسكرية أسفرت عن تحرير موقع وقصبة الدوير الاستراتيجي بالكامل، ومقتل عشرات الحوثيين بينهم مشرف الميليشيا في موقع الدوير، والاستيلاء على كمية من الأسلحة وأسر عدد من عناصر الميليشيا.

وكشفت مصادر عسكرية يمنية، عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من قوات التحالف إلى الساحل الغربي لمساندة القوات المشتركة جنوب الحديدة، بعد تزايد هجمات الميليشيا ومحاولتها تفجير الوضع عسكرياً من جديد.

وتصدّت القوات المشتركة لأكبر هجوم تشنه الميليشيا على مدينة حيس على حدود محافظة إب.

وشدّدت المصادر في تصريحات لـ «البيان»، على أنّ قوات التحالف عزّزت القوات المرابطة في جنوب محافظة ومدينة الحديدة، بآليات عسكرية حديثة من شأنها رفع كفاءة القوات المشتركة لمواجهات حشود الميليشيا التي تستهدف مديريتي التحيتا جنوب الحديدة ومدينة حيس في أطراف محافظة الحديدة مع محافظة إب.