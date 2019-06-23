نفط إيراني ينتحل اسم العراق

المصدر: بغداد - عراق أحمد

علقت شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، على تقرير أمريكي أشار إلى رفض إيطاليا شحنة نفط عراقي من قبل شركة إيني الإيطالية، بعد أن اتضح أن الشحنة استبدل بها نفط إيراني، فيما أعلنت شركة تسويق النفط العراقية الرسمية «سومو»، عدم وجود أي صلة للعراق بالقضية، مؤكدة في بيان تلقت «البيان» نسخة منه «عدم تعرض أي من شحنات النفط الخام العراقي المصدرة إلى أي من الأسواق العالمية عموماً، وإلى شركة إيني الإيطالية على وجه الخصوص، لرفض الاستلام في أي من الموانئ العالمية».

وبيّنت أن «الأخبار المتداولة لا تخص الصادرات النفطية العراقية من قريب، ولا من بعيد». ويأتي هذا بعد تقارير عن رفض «إيني» شحنة من الخام الإيراني رست في أحد الموانئ، تحت غطاء أنها من شحنات نفط عراقية.