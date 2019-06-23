تقرير الخارجية الأمريكية: الديانات تتعايش في الإمارات بتسامح وحرية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد تقرير الحرية الدينية العالمية لعام 2018، الصادر أمس عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجاليات الأجنبية التي تعيش في دولة الإمارات وتعتنق ديانات أخرى بخلاف الإسلام تقر بوجود درجة عالية من التسامح في الإمارات تجاه المعتقدات والعادات الدينية لغير المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالسماح لهم بإنشاء دور عبادة لممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية فيها.

وذكر التقرير الذي يرصد مستوى الحريات الدينية في كل دولة من دول العالم بصفة سنوية أن هناك جاليات غير مسلمة تعيش في الإمارات وتعتنق مختلف الأديان وتنتمي إلى طوائف دينية متعددة.

وجاء في التقرير أن أفراد هذه الجاليات أكدوا أنهم يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية داخل مجمعات أو مبانٍ مخصصة لهذا الغرض أو داخل منشآت خاصة مُشيدة على أرض الإمارات. وأضافوا أن هذه الحرية لا يشوبها أي تدخل من جانب الحكومة.

وأوضح التقرير أن حكومة الإمارات تبذل جهوداً حثيثة وتتخذ مبادرات عديدة لتعزيز مبدأ التسامح الديني.

وأوضح التقرير أن غير المسلمين في الإمارات يتمتعون بحرية تامة في الدعاية عن احتفالاتهم وفعالياتهم الدينية في الصحف ووسائل الإعلام المحلية وعبر شبكة الانترنت من دون أي اعتراض من جانب الحكومة، كما تتمتع الشركات والمؤسسات بحرية إقامة واستضافة هذه الفعاليات.