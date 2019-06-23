حميدتي: الإمارات والسعودية دعمتا السودان من دون التدخل في شؤونه

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

وجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي» شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعمهما السودان من دون التدخل في شؤونه الداخلية مشدداً في ذات الوقت، على ضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال «بأسرع وقت ممكن» حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة، مؤكداً أن المجلس لا يسعى إلى السلطة. بالتزامن، انخرط الوسيط الأثيوبي محمود درير الذي وصل إلى الخرطوم فجر أمس في اجتماعات متواصلة مع قوى الحرية والتغيير بغرض مناقشة مقترح تقدمت به الوساطة يقضي بحلحلة عقدة «المجلس السيادي».

وقدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو شكره لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مشدداً على أن الإمارات والسعودية قدمتا دعماً للسودان من دون أن تتدخلا في شؤونه الداخلية، وقال حميدتي، أمس، إن المجلس العسكري الانتقالي لا يسعى للسلطة في السودان، مجدداً دعوته إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. وأضاف إن المجلس العسكري الانتقالي يستمد قوته من التأييد الشعبي، لافتاً إلى أن قوات الدعم السريع هي جزء من القوات المسلحة السودانية.

إلى ذلك كشفت مصادر تحدثت لـ«البيان» ملامح المقترح الإثيوبي الذي يجد دعماً من المجتمع الدولي مشيرة إلى أنه يقضي بتثبيت الاتفاقات السابقة التي توصل إليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كما يقضي المقترح بأن يكون المجلس السوداني مشكلاً من خمسة عشر عضواً 7 منهم عسكريون وسبعة مدنيين إضافة إلى عضو يتم التوافق عليه بين الطرفيين. وطبقاً للمصادر فإن اجتماعاً عاصفاً عقدته قوى الحرية والتغيير انتهى إلى قبول المقترح مع تحفظات إجرائية من قبل بعض مكونات التحالف الواسع الذي يضم في مكوناته معظم القوى السياسية السودانية الفاعلة. وكانت قوى إعلان الحرية والتغييرتسلمت مقترح «وثيقة إعلان المبادئ حول الترتيبات الانتقالية».