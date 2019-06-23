مقتل وإصابة 10 عمال بهجوم على مبنى في العريش

المصدر: العريش - د.ب.أ

أفاد مصدر أمني مصري، أمس، بمقتل أربعة عمال وإصابة ستة آخرين في هجوم مسلح على مبنى تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش شمالي سيناء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الجماعات المسلحة قامت بعمل إرهابي باستهداف مبنى حكومي تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش، ما أدى إلى مقتل أربعة عمال وإصابة آخرين.

ووفق المصدر، انتقلت على الفور قوات الأمن المصرية وقامت بإغلاق المنطقة بحثاً عن المسلحين وتم إغلاق الطريق الدولي في وسط سيناء. وقال شهود عيان من أهالي المنطقة، إن مسلحين ملثمين قاموا بإطلاق الرصاص بكثافة على مبنى تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش، ما أدى إلى مقتل أربعة عمال وإصابة ستة.