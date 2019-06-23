مقتل ثلاثة كينيين من مسلحي حركة الشباب الصومالية المتطرفة

المصدر: نيروبي - رويترز

أعلنت الشرطة الكينية، أمس، أن قوات الأمن قتلت ثلاثة يشتبه بأنهم من مسلحي حركة الشباب الصومالية المتطرفة، بعد قيامهم بمهاجمة مركز شرطة ببلدة جاريسا قرب الحدود.

وأكد بيان، أن الحادث وقع مساء أول من أمس بعد أن أغار متطرفون على معسكر تستخدمه قوات شرطة الحدود. وأشار البيان إلى أنه لم يصب أحد من قوات الأمن في العملية. وقالت الشرطة: «اشتبك ضباطنا معهم وبعد وصول تعزيزات سريعة من القوات الخاصة تم صد المهاجمين، سقط ثلاثة قتلى من أفراد العدو أثناء العملية». يأتي الحادث بعد أسبوع من مقتل 12 رجل شرطة في منطقة واجير، عندما انفجرت عبوة ناسفة بمركبتهم بمنطقة كونتون بالقرب من الحدود الصومالية.