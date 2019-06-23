حفتر وغسّان سلامة يبحثان الانتقال للحل السياسي في ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، أمس، المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في مقر قيادة الجيش بالرجمة شرقي ليبيا.

وأعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن اللقاء تطرق إلى أسباب اندلاع الاشتباكات القائمة في طرابلس. وتابعت البعثة مؤكدة أن سلامة بحث مع حفتر الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي. وكان آخر لقاء جمع المشير حفتر وسلامة 13 مارس الماضي، بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ماري روز ديكارلو، ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شرقي. وقالت البعثة بذلك الوقت إن وفد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جددا دعمهما الكامل لتسوية سياسية تهدف لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.

يذكر أن المشير خليفة حفتر قال، في آخر لقاء صحفي له، إنه بشكل عام يحترم غسان سلامة ويقدره، مؤكداً أنه رجل مثقف وقبل ذلك عربي وقومي. واستدرك حفتر مشيراً إلى أن تصريحات سلامة في الفترة الأخيرة أبدت معلومات مبتورة ولا يفي الجيش الوطني حقه. ونوه حفتر في اللقاء بأنه سيعمل على توضيح الأمر لسلامة آملاً أن يستمر التعاون مع البعثة وتطوره نحو آفاق حل الأزمة. يشار إلى أن مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ستنتهي في 22 يوليو/‏‏ تموز 2019، وقد فشل منذ توليه البعثة في إنهاء الأزمة الليبية أو وضع خريطة لحلها.