اجتماع عربي طارئ اليوم لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

المصدر: القاهرة - وام

يعقد وزراء المالية العرب اجتماعاً طارئاً، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية. ويبحث الوزراء خلال الاجتماع، سبل توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في ظل الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال عبر استقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994. ويتحدث خلال الاجتماع أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزيرا المالية التونسي الفلسطيني ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب يعقد بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين.