التحالف يقصف الميليشيا في صنعاء.. والجيش يتقدم بالبيضاء

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مواقع تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء، فيما قتل عدد من الحوثيين في محافظتي الضالع، وحجة، وتقدم الجيش اليمني بمناطق في محافظة البيضاء، وفق ما أفادت مصادر عسكرية لـ«البيان»، في وقت قتل القيادي الميداني الحوثي عبدالله صالح ساري مع 8 من مرافقيه في غارة للتحالف استهدفت تجمعا لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية رازح غرب صعدة. كما قُتل سبعة عناصر من ميليشيا الحوثي، بينهم ثلاثة قادة، في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن المواجهات في جبهة الأمن المركزي أدت إلى مقتل قائد ميليشيا الحوثي المدعو «أبو علي»، وخبير المتفجرات أحمد الضلعي. وفي محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي، سيطر الجيش اليمني على تبة «القد» وأجزاء واسعة من «جبل الحصن» في مديرية رازح غرب المحافظة.

وطالت غارات جوية للتحالف أهدافاً عسكرية للميليشيا في معسكر «جربان» بمديرية «سنحان» جنوبي العاصمة صنعاء.

وفي محافظة الضالع، قتل ثمانية عناصر من الميليشيا الحوثية المتحالفة مع إيران من جراء تدمير آلية عسكرية استهدفت بصاروخ موجه في منطقة «الزبيريات»، شمالي المحافظة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات المشتركة استهدفت الآلية عقب كسر زحف لميليشيا الحوثي باتجاه «الزبيريات»، حيث يسعى الحوثيون لاستعادة المواقع التي خسروها في الأيام الأخيرة .وفي سياق آخر، فجّرت الميليشيا جسر عبور في الخط العام بمنطقة «القراعية»، غربي مديرية قعطبة، ويربط بين محافظتي الضالع وإب.

وحسب مصادر فإن الميليشيا قطعت الخط العام في منطقة «سُليم» غربي المديرية ذاتها، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية. وفي تعز، قتل سبعة من عناصر الميليشيا بينهم قيادي ميداني، وخبير متفجرات، بنيران قوات الجيش اليمني. وأشارت مصادر عسكرية إلى إن مواجهات اندلعت، بين قوات الجيش الوطني والميليشيا، قرب معسكر الأمن المركزي شرقي مدينة تعز، أسفرت عن مقتل سبعة مسلحين حوثيين، بينهم القيادي الميداني المدعو «أبو علي»، وخبير المتفجرات المدعو «أحمد الضلعي».

وفي محافظة البيضاء، تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدمها في محور «قانية الوهبية»، حيث ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تطهير العديد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في ميمنة الجبهة، وتحاصر عناصرها المتبقية في مواقع «شبكة حوران»، من جميع الجهات. أما في ميسرة الجبهة، فأكدت المصادر إن قوات الجيش والمقاومة باتت على مقربة من السيطرة على الطريق العام، الذي تفصله مسافة تقدّر بـ 350 متراً تقريباً، إذ أصبحت قوات الجيش على مشارف «منطقة الخنق».

4

تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية احتجاز أربع شاحنات محملة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي، في الجمرك الذي استحدثته العام الماضي، في المدخل الجنوبي لمدينة إب وسط اليمن والخاضعة لسيطرتها. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي واصلت احتجاز أربع شاحنات دوائية إغاثية قادمة من عدن، مُحمّلة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة مستشفى الثورة بمدينة إب.

وبحسب المصادر، فقد وصلت الشاحنات قبل أسبوع إلى محافظة إب، واستقر بها الحال في حوش الجمارك بمنطقة ميتم، ولم يتم الإفراج عنها حتى اللحظة، حيث تطالب الميليشيا بمبالغ مالية للإفراج عنها. وحذّر مراقبون من تعرض هذه المحاليل للتلف، خصوصاً في ظل بقائها تحت الشمس، داعين إلى ضرورة قيام المستشفى بالإجراءات اللازمة للإفراج عن الشاحنات حتى لا تنتهي، خصوصاً في ظل معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة.عدن - وكالات