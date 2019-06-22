مقتل وإصابة 10 عمال في هجوم على مبنى تحت الإنشاء بالعريش

المصدر: البيان الالكتروني

أفاد مصدر أمني طبي مصري اليوم السبت بمقتل أربعة عمال وإصابة ستة آخرين في هجوم مسلح على مبنى تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء .

وقال المصدر ، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الجماعات الإرهابية قامت بعمل إرهابي ظهر اليوم باستهداف مبنى حكومي تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش، مما أدى إلى استشهاد أربعة عمال وإصابة آخرين".

وحسب المصدر ، انتقلت على الفور قوات الأمن المصرية وقامت بإغلاق المنطقة بحثا عن المسلحين وتم اغلاق الطريق الدولى فى وسط سيناء.

من جانبهم ، قال شهود عيان من أهالى المنطقه إن مسلحين ملثمين قاموا بإطلاق الرصاص بكثافة على مبنى تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش ظهر اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل أربعة عمال وإصابة ستة آخرين، وقاموا بإشعال وإحراق سيارتين للعمال قبل تمكنهم من الفرار إلى داخل صحراء وسط سيناء .