الإرياني يطالب بتصنيف الميليشيا «إرهابية»

المصدر: عدن - وكالات

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مطالبة الحكومة الشرعية للولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية. وخلال لقائه مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيم لاندركنيج ومساعد الوكيل لشؤون الإعلام والدبلوماسية العامة كريس باك مير استعرض الإرياني مستجدات الأوضاع في اليمن وموقف الشرعية الدستورية الداعمة لجهود السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

مماطلة

وأكد أن الحكومة تمنح الفرصة تلو الأخرى من أجل الدفع بعملية السلام لكن الميليشيا تتعامل مع هذه الجهود بطريقة سلبية وتحاول استغلال فرص السلام لتقوية موقفها العسكري على الأرض والاستمرار في ممارساتها الإرهابية بحق أبناء اليمن.

وتطرق وزير الإعلام إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب والتي وصلت إلى حد المجاعة في كثير من المناطق حسب توصيف المنظمات الدولية، والصعوبات التي تواجه منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات الغذائية إلى المحتاجين في تلك المناطق، معبراً عن أسف الحكومة عدم تمكن برنامج الغذاء العالمي من مواصلة عمله في صنعاء بسبب تعنت الميليشيا وإصرارها على تحويل المساعدات لخدمة مجهودها الحربي.

ولفت إلى جهود الحكومة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة وتقديم الخدمات ودفع الرواتب وبما يعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية لأبناء اليمن الذي أنهكته الحرب وممارسات الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.