ميركل وماكرون يدعوان إلى التهدئة

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقهما إزاء الأزمة الإيرانية. وقالت ميركل في ختام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «إننا بصدد وضع متوتر للغاية يتعين حله سياسياً عبر مفاوضات دبلوماسية»، مضيفة أن مستشاري شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ناقشوا الوضع على هامش القمة.كما دعا ماكرون كافة أطراف النزاع إلى ضبط النفس، وقال: «لن يكسب أحد شيئاً من التصعيد، لا سيما من التصعيد العسكري»، مضيفاً أن الأمر يتعلق بالحفاظ على أمن المنطقة. وكانت إيران قصفت طائرة مسيّرة أمريكية، مدعية أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. ومن جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك: «أحياناً يكون من الأفضل عدم التدخل»، مضيفاً أن أكبر المشكلات في التاريخ تأججت في الغالب بسبب السياسة النشطة، وليس بسبب السياسة السلبية. بروكسل - د.ب.أ

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