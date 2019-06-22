مقتل وجرح 2439 يمنياً في خروقات الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

كشف تقرير حكومي عن مقتل وجرح 2439 مدنياً وعسكرياً في محافظة الحديدة (غرب اليمن) جراء خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي. واتهم التقرير الصادر عن فرق الرصد التابعة للقوات الحكومية في الحديدة، الحوثيين بارتكاب 6274 انتهاكاً في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي منذ سريان الهدنة.

ووفقاً للتقرير«أسفرت خروقات الحوثيين عن مقتل وإصابة نحو 961 مدنياً، بالإضافة إلى مقتل 212 جندياً وجرح 1266 آخرين». وأشار إلى تدمير 38 منزلاً بشكل كلي وجزئي جراء القصف المدفعي للحوثيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بسبع عشرة منشأة ومؤسسة مدنية (حكومية وخاصة).

وتزامن التقرير مع تصعيد عسكري غير مسبوق لميليشيات الحوثي منذ أيام في مدينة الحديدة، والذي اعتبره مسؤول عسكري يمني يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

وفي السياق دارت مواجهات متجددة داخل مدينة الحديدة مع وصول تعزيزات كبيرة للميليشيا الحوثية، في مسار تصعيدي دفع بالمزيد من الوقود والنيران إلى خطوط التماس المتقدمة. واستمرت الاشتباكات إثر تجدد القصف على الأحياء المحررة بالقذائف والأسلحة الثقيلة والقناصة ليلاً، عقب قصف بالهاونات والقذائف المختلفة في النهار. ودارت اشتباكات إلى الجهتين الشرقية والشمالية وفي شارعي صنعاء والخمسين. وبالتزامن أحبطت قوات المقاومة المشتركة هجمات ومحاولات تسلل وتقدم للميليشيا الحوثية في جنوب الحديدة واستهدفت الميليشيا بالقصف مدينة التحيتا. ودفعت الميليشيا الحوثية، الخميس، بتعزيزات جديدة إلى داخل مدينة الحديدة.

وقال راصدون ومصادر محلية، إن العشرات من سيارات وباصات نقل الركاب نقلت مجاميع كبيرة من المسلحين إلى داخل مدينة الحديدة طوال اليومين الماضيين عبر خط ونقطة الشام. وأكد مصدر في الإعلام العسكري، أن الميليشيا الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها ووزعتهم داخل مبانٍ سكنية في خطوط التماس.