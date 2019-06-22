رئيس موريتانيا: قطر دولة تخريب وتدمير

المصدر: نواكشوط - وكالات

شن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز هجوماً لاذعاً على قطر وتنظيم الحمدين، معتبراً أن الذي فعلته قطر في بعض البلدان العربية مثل سوريا وتونس وليبيا واليمن يفوق ما فعلته ألمانيا النازية، وقال ولد عبدالعزيز الذي يغادر الرئاسة مطلع أغسطس المقبل، إنه «غير نادم» على قطع العلاقات مع قطر لكونها دولة تخريب وتدمير.

وأضاف: «قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقل.. وتم وفق قناعتي الشخصية.. شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثلما فعلت مع إسرائيل، وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، وهذا قرار كنت مستعداً للقيام به منذ البداية».

وفي سياق آخر، بعث 8 أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري الأمريكي، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأمريكي، وليام بار، مطالبين بإدراج قناة الجزيرة ضمن قائمة العملاء الأجانب. ويطالب قانون العميل الأجنبي (FARA) العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.