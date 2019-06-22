إحباط مؤامرة حوثية تستهدف الملاحة الدولية بزوارق مفخخة وطائرة مسيرة

المصدر: الرياض ـ البيان، وكالات

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس عملية استهداف نوعية شمال الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل خطراً وهجوماً وشيكاً يهدد الأمنيْن الإقليمي والدولي. وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي أن الأهداف شملت 5 زوارق مفخخة وطائرة مسيّرة عن بُعد تم تجهيزها من قبل الميليشيا لتنفيذ أعمالٍ عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ميدانياً، تمكنت الشرعية من تحقيق انتصارات جديدة في معظم الجبهات، وحققت تقدماً كبيراً في جبهة صعدة. وفي محافظة الضالع، لقي العشرات من ميليشيا الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون في معارك عنيفة تدور رحاها في حدود المحافظة.