أمريكا توقف تنفيذ ضربة لإيران وتحذرها من إشعال صراع عسكري

المصدر: واشنطن - البيان، وكالات

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «التهديد» الإيراني المتصاعد وناقشا دور المملكة في ضمان استقرار المنطقة وسوق النفط. جاء ذلك بعد ساعات من إيقاف ترامب ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكنه لم يغلق الباب أمام ردع عسكري للتصعيد الإيراني، كما فرض عقوبات جديدة على إيران.

وطلبت واشنطن من مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة الاثنين، لتقديم مزيد من المعلومات في وقائع حادث ناقلات النفط. وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، أنه إذا لم ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد من مخاطر اندلاع صراع إقليمي. في السياق أعلنت شركات طيران محلية وعالمية عن اتخاذ إجراءات احترازية تتعلق بتغيير مساراتها الجوية فوق منطقة مضيق هرمز.