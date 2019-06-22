عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري في بغداد

المصدر: بغداد ـ عراق أحمد، وكالات

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بتفجير انتحاري بحزام ناسف أمس في حي البلديات شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن القوات العراقية أغلقت الطرق والشوارع ومنعت الوصول إلى مكان الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات. ووفقاً لموقع «السومرية نيوز»، فإن 7 أشخاص لقوا حتفهم بعد تفجير بحزام ناسف في مسجد بمنطقة البلديات. وقالت مصادر بالشرطة إن انفجار قنبلة أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 كانوا في المسجد.

وبيّن مصدر أمني أن احتياطيات أمنية اتخذت منذ الصباح الباكر حول دور العبادة، بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بدخول انتحاريين إلى العاصمة بغداد يرومون تنفيذ تفجيرات. وشهدت محافظة ديالى تفجيراً نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، استهدف مقهى شعبياً أول من أمس.

وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أمس، أن أربعة رجال شرطة سقطوا ما بين قتيل وجريح في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد جاسم من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية إن انفجار عبوة ناسفة في قرية مهانه التابعة لناحية القيارة (60 كيلومتراً جنوب الموصل) استهدف موكباً لعناصر الشرطة، أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة اثنين آخرين نقلوا على الفور لمستشفى الناحية.

وفي سياق آخر، قال المصدر إن «قوة أمنية عثرت اليوم أيضاً على مقبرة جماعية في قرية العذبة التابعة لناحية الشورى جنوب الموصل ضمّت رفات 29 عنصراً من الشرطة المحلية كان تنظيم داعش أعدمهم أثناء احتلاله لمدينة الموصل»، مضيفاً بقوله: «تم تسليم الرفات للطب العدلي لمعرفة هوياتهم وتسليمهم لذويهم».

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تسلل عناصر داعش وقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء عسكرياً على تنظيم داعش في البلاد.

إلى ذلك، أعلن مصدر في شرطة محافظة نينوى العراقية، اعتقال 12 بتهمة الانتماء لداعش في الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد). وقال النقيب ميسر حازم إن «قوة أمنية اعتقلت، بناءً على معلومات استخبارية، أمس ثمانية أشخاص بتهمة الانتماء لداعش في بلدة بادوش (25 كيلومتراً شمال غرب الموصل)».

وأوضح أنه «تم مصادرة الأسلحة التي بحوزتهم واقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء».