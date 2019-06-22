قوات التحالف تدمّر طائرتين حوثيتين مسيرتين في الأجواء اليمنية

المصدر: وام

تمكنت القوات الجوية لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" مساء أمس من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": إن كلتا الطائرتين بدون طيار "مسيرة" وتم رصد إطلاقهما من قبل المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء وجرى اعتراضهما وتدميرهما في الأجواء اليمنية.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.