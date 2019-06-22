ولد عبدالعزيز يدعو الموريتانيين إلى التصويت للغزواني

المصدر: نواكشوط - أ.ف.ب

وعد مرشح الحكم إلى الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد الشيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني، في اليوم الأخير من حملته الانتخابية أول من أمس، بجعل الأمن والعدالة الاجتماعية محور أولوياته.من جهته، اعتبر الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز الضابط السابق أيضاً، أن انتخاب أحد المنافسين الخمسة لرفيق دربه، من شأنه أن يشكل «عودة إلى الوراء» للبلاد، وتوقع أن يجري انتخابه من الدورة الأولى اليوم السبت.

وتعهد ولد الغزواني في اجتماعه الأخير الليلة قبل الماضية «بالقضاء على اللا مساواة والفوارق بين مختلف شرائح المجتمع»، أن «العدالة الاجتماعية ستكون شغلي الشاغل».

ودعا الرئيس المنتهية ولايته إلى التصويت لمصلحته من دون تردد. وقال «ثمة خياران فقط، إما التراجع أي التطرف وسوء الإدارة وعدم الاستقرار، أو مرشحكم الذي سيواصل ما أنجز لبناء دولة مستقرة ومتطورة». وفي مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية، أعرب الرئيس المنتهية ولايته عن ثقته في انتخاب مرشحه «من الجولة الأولى».