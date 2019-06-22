اختتام تدريب عسكري لدول «الساحل والصحراء» في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري، أمس، انتهاء فعاليات تدريب دول «الساحل والصحراء» لمكافحة الإرهاب، بقاعدة عسكرية، غربي البلاد.

ووفق بيان للجيش المصري، فإن تدريب دول «الساحل والصحراء» لمكافحة الإرهاب الذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوغو اختتمت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية (غرب).

وأوضح أن الفعاليات تضمنت عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن المراحل الأولى للتدريب (انطلقت في 13 يونيو الجاري) تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية؛ لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية.

وتولى اهتماماً كبيراً بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات خاصة في ظل رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

يشار إلى أن مصر أعلنت في يونيو 2018، إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء.

وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء 1998 في ليبيا بمشاركة 6 دول، وتوسعت عضويته بعد 8 سنوات، ليضم حتى الآن 23 دولة عربية وإفريقية.

ويسعى تجمع دول الساحل والصحراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: إقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقاً لإستراتيجية تنفـذ من خلال مخطط تنموي متكامل مع مخططات التنمية الوطنية للدول الأعضاء وتشمل الاستثمار في الميادين الزراعية والصناعية والاجتماعية والثقافية وميادين الطاقة.