عريقات: حل الدولتين الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل

المصدر: لندن - وكالات

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن تحقيق رؤية حل الدولتين وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، هو الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة، يزدهر به الاقتصاد في ظل سيادة كاملة لدولة فلسطين.

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه عريقات في جامعة «أكسفورد»، في سياق أعمال اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة المتحدة.

وأكد عريقات أن فلسطين بعاصمتها القدس ليست للبيع، وأن إجراءات الإدارة الأمريكية وفرضها سياسة الإملاءات وفرض الحلول بالأمر الواقع والقوة لن تُخضع شعبنا للابتزاز أو المساومة على حقوقه الوطنية المشروعة.

واستعرض عريقات في كلمته - التي اختارته جامعة أكسفورد لإلقائها في الخطاب السنوي لاختتام العام الدراسي (جورج أنطونيوس) المواقف الأحادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.