ليبيون: غسان سلامة فقد استقلاليته

المصدر: طرابلس - وكالات

يعتزم نواب وسياسيون وحقوقيون ليبيون التقدم بمذكرة إلى الأمم المتحدة، لطلب عدم التجديد للمبعوث الأممي إلى بلادهم غسان سلامة، وتعيين شخصية أكثر حيادية.

وتضمنت المذكرة، التي اطلعت عليها «العين الإخبارية»، أن تصرفات وتحركات غسان سلامة خلال سنتين من تاريخ تعيينه بداية من 22 يوليو 2017 إلى الآن تفتقر إلى الاستقلالية والحيادية، ونقل الوقائع الحقيقية بنزاهة من على أرض الواقع إلى المحافل الدولية.

وانتقدت المذكرة تصريحات وإحاطات سلامة «كأنه يتحدث عن ليبيا أخرى لا نعلمها»، مؤكدة أنها يشوبها عدم الوضوح والطعن غير المباشر في أي طرف يعارض سياساته.

واستهجنت الاهتمام المبالغ فيه من غسان سلامة بملف النفط، مذكرة بأنه على المبعوث الأممي أن يلتزم بضوابط الأمم المتحدة ومعاييرها السامية في دولة ليبيا.

وأبدت المذكرة استغرابها من التناقضات الواضحة في إحاطات سلامة وتصريحاته، مشيرة إلى اتهامه للنخبة الليبية الحاكمة بأنها «فاسدة»، ثم طلبه من الليبيين أن يخضعوا لسياسات هذه الفئة الحاكمة الفاسدة.

وأكدت المذكرة أن غسان سلامة فقد استقلاليته وحياديته، وأصبح طرفاً من أطراف الصراع في ليبيا، أو تم احتواؤه ليغلّب طرفاً على طرف آخر سياسياً.