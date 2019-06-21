التحالف العربي يستهدف 5 زوارق مفخخة لميليشيا الحوثي في الحديدة

المصدر: وام

نفذت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل خطراً وهجوما وشيكا يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس " أن الأهداف شملت 5 زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد تم تجهيزها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولفت المالكي إلى أن المليشيا الحوثية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وكذلك القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا لنصوص اتفاق " ستوكهولم " واتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة، كما أن المليشيا الحوثية تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية ومن المدنيين دروعا بشرية.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بتكتيكات للحرس الثوري الإيراني تم نقلها من خلال خبرائه وعناصره الداعمة للمليشيا الحوثية التي تمثل وكلاء إيران بالمنطقة، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.