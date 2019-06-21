قوات الشرعية تحرر مواقع في الضالع والبيضاء

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أعلنت قوات الشرعية، أمس، عن تحرير مواقع جديدة في البيضاء والضالع، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي. وتمكّن الدفاع الجوي السعودي من إسقاط «مسيّرة» حوثية باتجاه جازان.

كما أعلن التحالف أنه رصد انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء، سقط داخل الأراضي اليمنية، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى سقوط مقذوف جنوبي السعودية، لم يسفر عن أي أضرار.

وكشف الناطق باسم التحالف، تركي المالكي، عن حصول الميليشيا على أسلحة جديدة من إيران، وأنها تتخذ من الحديدة منفذاً لتهريبها. وأكد أن التحالف سيتخذ إجراءات صارمة لردع هذه الميليشيا. في سياق آخر، أكد وزير يمني لـ«البيان» أن برنامج الغذاء العالمي أوقف توزيع المساعدات في صنعاء، بسبب سرقة الحوثي للمساعدات.

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ـــ قوات الشرعية تحرّر مواقع في الضالع والبيضاء