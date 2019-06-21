قرقاش يعقد اجتماعات في مقر وزارة الخارجية ومجلس النواب الفرنسي

المصدر: دبي - البيان

عقد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية اجتماعات في وزارة الخارجية ومجلس النواب الفرنسي، وصفها بالإيجابية.

وعلق معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على الزيارة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اجتماعات إيجابية في وزارة الخارجية ومجلس النواب الفرنسي، علاقة متميزة يعززها توافق في الرؤى حول قضايا الاستقرار والسلام، توجه الإمارات بحكمته ووضوحه ومصداقيته يعزز علاقاتنا مع الأصدقاء والشركاء».

وكان معالي الدكتور أنور قرقاش قد شارك، أول من أمس، في منتدى أوسلو 2019 في النرويج، الذي ناقش بصورة رئيسية موضوع الوساطة ودورها في حل النزاعات والصراعات المسلحة. وعقد على هامش المنتدى لقاءات مع وزيري خارجية النرويج والسويد.