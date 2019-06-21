مسؤول فرنسي يعقد لقاءات في طهران لتخفيف التوتر

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أوفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشاره الدبلوماسي إلى إيران في إطار الجهود الأوروبية لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

وذكر مكتب ماكرون، في بيان، أنّ المستشار إيمانويل بون أجرى «لقاءات على أعلى مستوى» في طهران «بهدف المشاركة في وقف تصعيد التوتر في المنطقة». ورفضت الرئاسة الفرنسية كشف هوية القادة الإيرانيين الذين التقاهم بون في طهران، مشيرةً فقط إلى أنه غادر طهران مساء أول من أمس.وقال مكتب ماكرون إنّ الرئيس الفرنسي «على اتصال بالأطراف الرئيسيين» المعنيين بالأزمة.

ويحضر ماكرون قمة مجموعة العشرين في أوساكا يومي 28 و29 من الشهر الجاري، بعد أن يقوم بزيارة رسمية لليابان يومي 26 و27 يونيو، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سافر إلى إيران أخيراً للوساطة.

ابتزاز

وتمارس طهران ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي وابتزازاً، وتهدد بالتخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق بخصوص تخصيب اليورانيوم.

ودعت دول أوروبية طهران إلى «التحلّي بالصبر والمسؤولية» في ملفها النووي والوفاء بتعهداتها، في حين دعا ترامب إلى «عدم الخضوع للابتزاز الإيراني».