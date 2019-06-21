«إم كيو 4 سي».. أحدث الطائرات المسيّرة

المصدر: واشنطن - وكالات

صُممت الطائرة «إم كيو 4 سي» ترايتون لتكون طائرة استطلاع غير مأهولة، وبإمكانها التحليق مدةً تزيد على 24 ساعة، والوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 55000 قدم.

وتحلّق الطائرة «إم كيو 4 سي» عالياً فوق ساحة العمليات، وتلتقط الصور والفيديو، وترسلها في الوقت الحقيقي إلى القادة في جميع أنحاء العالم. وتعمل الطائرة حالياً في مهمات الاستطلاع بالمناطق البحرية والساحلية، وتُعدّ النموذج الثاني من الطائرات المسيّرة التابعة للبحرية الأميركية. ويبلغ طول الطائرة 14.5 متراً، بارتفاع 4.6 أمتار، ويصل طول جناحيها إلى 12.7 متراً. وتستطيع الطائرة حمل وزن يصل إلى 900 كيلوغرام، كما تتمتع بأجهزة استشعار متعددة المجسات.

ارتفاعات شاهقة

وقال الجنرال جوزف غواستيلا، الذي يقود القوات الجوية الأميركية في المنطقة، إن الطائرة المسيّرة، وهي النسخة التي يملكها سلاح البحرية من طائرة «غلوبال هوك» التي تحلّق على ارتفاعات شاهقة، كانت فوق مضيق هرمز عندما أصيبت وسقطت في المياه الدولية.

ونشر البنتاغون رسماً بيانياً يوضح موقع الطائرة على خريطة مضيق هرمز الذي تمرّ منه معظم شحنات النفط العالمي.