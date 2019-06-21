مظاهرات شعبية في البصرة ضد الفساد

المصدر: البصرة- د.ب.أ

تظاهر مئات العراقيين أمس أمام المبنى الحكومي في محافظة البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، فيما أغلقت القوات الأمنية مداخل المحافظة تحسباً لاتساع رقعة المظاهرات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شاهد عيان أن «المتظاهرين تجمّعوا منذ وقت مبكر من أمس أمام مبنى محافظة البصرة احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب الأهالي بتحسين الخدمات وبخاصة الطاقة الكهربائية ومحاربة الفساد والحصول على وظائف حكومية وإنهاء مشكلة العاطلين عن العمل وسوء الإدارة في المحافظة».

وأوضح: «لقد حاصرت قوات أمنية كثيفة من مختلف الصنوف مكان المظاهرة، وأغلقت الطرق والجسور المؤدية إليها من مناطق أخرى ما أدى إلى حصول حالات زحام مروري كبير في شوارع المحافظة».