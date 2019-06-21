قائد الجيش اللبناني يشيد بدعم السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، أن الوضع الأمني في لبنان مستقر، وأنه على استعداد لاستقبال أبنائه المغتربين، وأبناء الدول العربية الشقيقة.

ونقلت عنه قناة «روسيا اليوم»، تشديد عون على أهمية العلاقات بين لبنان والمملكة، مثمناً دورها في دعم الدولة اللبنانية وجيشها، مؤكداً الدور الأساسي الذي تؤديه الجالية اللبنانية في تعميق هذه العلاقات.

والتقى قائد الجيش اللبناني، نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات بين الجيشين، وتطوير التعاون العسكري والأكاديمي.

كما زار العماد عون مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث استمع إلى إيجاز عن مهمات المركز وكيفية مواجهته للإرهاب. ونوه رئيس المركز بالإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني بانتصاره على الإرهاب، معتبراً أن هناك قواسم مشتركة بين الجيشين اللبناني والسعودي في المعايير التي يتم اعتمادها لمواجهة الإرهاب.

القوات الجوية

وكانت للعماد عون محطة في مركز قيادة القوات الجوية، حيث اطلع على غرفة العمليات الجوية، واستمع إلى إيجاز عن القدرات الجوية للجيش السعودي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن حجم الاهتمام السعودي بزيارة عون، فاق التوقعات، وأكدت أنه أقيمت له مراسم شبيهة بمراسم استقبال رئيس الجمهورية. وقام رئيس هيئة الأركان العامة، بتقليد قائد الجيش اللبناني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين.