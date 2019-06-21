مشاركة 40 لاجئاً يمنياً في وقفة احتجاجية أمام المفوضية بكوالالمبور

المصدر: كوالالمبور - د.ب.أ

شارك أكثر من 40 لاجئاً يمنياً في وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بكوالالمبور، لتسليم مذكرة احتجاج من أجل المطالبة بحقوقهم الإنسانية منذ عام 2010.

وأفادت «وكالة الأنباء الوطنية الماليزية» (برناما)، بأن الناشطة الحقوقية اليمنية، لينا المجاهد، سلمت المذكرة نيابة عن اللاجئين إلى المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيليبو جراندي، من خلال نائبة ممثل المفوضية ماجا لازيك.

وتهدف الوقفة إلى إيصال معاناة اللاجئين اليمنيين في ماليزيا، الذين يبلغ عددهم حوالي 7 آلاف لاجئ. وقالت لينا في تصريح لوكالة (برناما) عقب الوقفة: «إن وضع اللاجئين اليمنيين هنا حالياً مؤسف للغاية، وذلك لعدم قيام المفوضية بدورها المطلوب».

وأضافت: «من خلال هذه الوقفة اليوم، أبلغتنا المفوضية أنها ستعقد الاجتماع الخاص فوراً لمناقشة هذه القضية». وفي سياق متصل، قال عميد اللاجئين اليمنيين، وليد الفقيه: «إن هذه المعاناة طالت عن إطارها الزمني منذ عام 2010 حتى الآن».

وأضاف: «نعيش حالياً بلا سكن ورواتب، والمعيشة صارت صعبة جداً». وأوضح، أن هذه الوقفة تجبر المفوضية على أن تتخذ موقفاً صادقاً وتضع حلاً نهائياً لها.