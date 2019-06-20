المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام

المصدر: ا ف ب

أكد مصدر بمكتب النائب العام السوداني الخميس أن المجلس العسكري الحاكم أقال النائب العام المكلف الوليد سيد احمد وعين بدلا عنه عبد الله احمد عبد الله.

يأتي القرار بعد أيام من جلب الرئيس المعزول عمر البشير لمكتب نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له بعد عزله في الحادي عشر من أبريل الماضي.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لفرانس برس "أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم قراراً بإعفاء النائب العام المكلف الوليد سيد احمد وعين بدلا عنه عبد الله احمد عبد الله". وكلف المجلس الوليد بالمنصب بعد أيام من الاطاحة بالبشير.

وعقد الوليد مؤتمراً صحافياً السبت الماضي نفى فيه تقديمه استشارة لاجتماع عقده المجلس العسكري حول فض الاعتصام الذي خلف عشرات القتلى.

وأشار الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس إلى أنهم تلقوا استشارات قانونية من النائب العام ورئيس القضاء قبل اتخاذ قرار لإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام.

وقال الكباشي للصحافيين "كان القرار تنظيف منطقة كولومبيا ووقعت بعض الانحرافات والأخطاء" ومن جهته أكد النائب المقال الوليد أنه قدم فقط استشارة حول كولومبيا.

وقال للصحافيين السبت "دعيت إلى اجتماع في وزارة الدفاع حول منطقة كولومبيا ولم يتم إصدار أي توجيهات لقوات في ذلك الاجتماع لفض الاعتصام".

وفي الثالث من يونيو هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري المعتصمين أمام القيادة العامة بالخرطوم مما خلف عشرات القتلى.

ومنذ السادس من أبريل الماضي اعتصم آلاف السودانيين أمام قيادة الجيش مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين بعد الاطاحة بالبشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وقتل 128 شخصاً في اعمال العنف التي تلت فض الاعتصام اغلبهم في الثالث من يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، بينما أكدت وزارة الصحة أن عدد القتلى 61.