الانشقاقات تضرب مليشيات طرابلس

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

في تحول هو الأول من نوعه على الساحة الليبية، أعلنت الكتيبة 185 مشاة، بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي، انشقاقها عن مليشيات طرابلس، وانضمامها إلى صفوف الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، مقطع فيديو يوثق انشقاق الكتيبة 185 مشاة، التابعة للواء الثاني مشاة، بقيادة فيتوري غريبيل، عن المليشيات، مؤكدة انضمامها إلى الجيش الوطني بكامل العدة والعتاد، من ضباط وضباط صف وجنود وأسلحة وآليات وذخائر.

وقالت مصادر عسكرية لـ «البيان»، إن انضمام الكتيبة للجيش الوطني، ليس سوى حلقة في مسلسل قادم، حيث دخلت كتائب ومليشيات عدة في مفاوضات مع الجيش للانشقاق عن المليشيات.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أنه حصل على معلومات من داخل طرابلس تفيد بانسحاب مجموعة حراسة رئيس مجلس الميليشيات بطرابلس. وذكر مراسل «البيان» أنه أُطلع على منشور للمركز بأن حالة ذعر أصابت ما تبقى من صفوف رؤساء الميليشيات في العاصمة الليبية.

معارك طاحنة

يأتي هذا، فيما شهدت ضواحي العاصمة الليبية معارك طاحنة أمس، حيث شهد محور طريق المطا اشتباكات عنيفة، استطاعت من خلالها قوات الجيش الوطني، التقدم نحو شارع ولي العهد والكريمية، وقالت مصادر ميدانية لـ «البيان»، إن معارك الأمس كانت الأعنف من نوعها، واستعمل فيها كل أنواع الأسلحة، بما في ذلك سلاح الجو، كما تواصلت الاشتباكات في محوري الكسارات والسواني، حيث تكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال الجيش الليبي إن قواته تصدت إلى هجوم كبير على ثلاثة محاور في منطقة طريق المطار، وإنه قام باستدراج الميليشيات قبل الالتفاف عليها وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وعلمت «البيان» أن الجيش قام خلال الهجوم بأسر 14 عنصراً من الميليشيات، وأنه تم تسجيل عدد من القتلى في صفوفها، بينهم القيادي عادل العجمي.

وأكد آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر محور عين زارة في طرابلس التابع للجيش، اللواء فوزي المنصوري، أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من صد هجوم يائس شنته المجموعات المسلحة بالقرب من كوبري الفروسية في طريق المطار.

وعلمت «البيان» أن عميد بلدية العزيزية، المكي غنية، أصيب بالرصاص في محاولة السطو عليه من قبل مليشيات الزاوية، عندما كان متجهاً إلى الساعدية، وقد تم نقله إلى المستشفى، حيث يخضع للعناية المركزة.

منشآت نفطية

إلى ذلك، تعرض مخزن شركة مليتة في مدينة تاجوراء، التابعة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، إلى قصف جوي، الثلاثاء، ما أسفر عن تدميره، وإتلاف معداته. واستهدفت المليشيات المخزن بطائرة مسيرة، ما يرجح رغبتها في الضغط على الأطراف الخارجية للتدخل لإيقاف المعارك.