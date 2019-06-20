لا رايات إلا علم الجزائر في المسيرات

المصدر: الجزائر - رويترز

حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح من رفع رايات غير العلم الجزائري الرّسمي، في إشارة منه «لرفع العلم الأمازيغي وأعلام أخرى». وقال صالح، خلال جولة ميدانية: «رفع راية أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جداً قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات».

وأعلن «عن إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول، والتصدي لمحاولة المساس بمشاعر الجزائريين». وأضاف: «الجيش الوطني الشعبي يعمل على تأمين حدودنا الوطنية تأميناً كاملاً من خلال الوقوف الدائم بالمرصاد لأي اختراق إرهابي محتمل، وأي عمل معادٍ يهدف للمساس بأمن الجزائر واستقرار شعبها».

ملف الفساد

إلى ذلك، قال مكتب المدعي العام الجزائري في بيان، أمس، إن المدعي العام أحال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيراً حالياً ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.

جاء هذا الإجراء في إطار سلسلة تحقيقات تستهدف الفساد منذ تفجرت الاحتجاجات في وقت سابق من العام للمطالبة بملاحقة أشخاص يعتبرهم المحتجون فاسدين وبالإطاحة بالنخبة الحاكمة.