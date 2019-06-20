الجبير: سيادة السعودية وولاية مؤسساتها العدلية أمر لا مساومة فيه

المصدر: الرياض - وكالات

ردّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس، على تقرير أنييس كالامار، المقررة لدى الأمم المتحدة، عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكداً أنه يتضمن «تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته».

وأضاف الجبير، عبر «تويتر»: «لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام»، متابعاً: «يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته».

وتابع : «المحاكمات الجارية يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية».

واستطرد: «قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة التي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية، والتحقيقات مستمرة، والمحاكمات جارية».

ومضى قائلاً: «نؤكد أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير فيه بأي شكل كان». وشدد الجبير: «نؤكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه».

وقال إن تقرير مقررة الأمم المتحدة بشأن خاشقجي يحوي ادعاءات واتهامات زائفة تؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة بشأن المملكة، مشيراً إلى أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد على كل الادعاءات الزائفة.