جرائم متواصلة بحق الطفولة

المصدر: غرافيك: أسيل الخليلي

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لم ترتدع ميليشيا الحوثي الإيرانية عن انتهاكها القوانين الدولية رغم المناشدات والإدانات، إذ تواصل حملاتها في تجنيد الأطفال وزجهم على جبهات القتال، وهو ما تسبب في خلخلة قطاع التعليم بسبب توزع التلاميذ في بعض الأحيان على الجبهات أو سوق العمل لأسباب معيشية، ونقص الصفوف المؤهلة، فضلاً عن استيلاء الميليشيا على المدارس وتدمير العديد منها.







30



ألف طفل جندتهم ميليشيا الحوثي





2



مليون طفل دخلوا سوق العمل جراء تردي المعيشة





4.5



ملايين طفل باتوا خارج قطاع التعليم





1.6



مليون طفل لم يلتحقوا بالتعليم كلياً





2372



مدرسة تم تدميرها كلياً أو جزئياً على أيدي الحوثي





1500



مدرسة حولتها الميليشيا إلى سجون وثكنات





4



آلاف طفل قتلوا معظمهم مجندون قسراً من قبل الحوثي



