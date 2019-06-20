«أخبار الساعة»: استراتيجية عربية موحدة لمواجهة إيران

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نشرة أخبار الساعة إن دولة الإمارات تواصل تأكيد موقفها الثابت الرافض لكل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار العالم، خاصة منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط التي تعتبر اليوم أكثر منطقة حيوية في العالم من الناحية التجارية والاقتصادية؛ لذا فإن حرص دولة الإمارات على الحفاظ على أمن هذه المنطقة وهدوئها لا ينطلق من خوفها على مصالحها فحسب، وإنما ينطلق كذلك من حرصها على سلامة المصالح الحيوية للعديد من دول العالم في منطقة تحتضن أهم ممر استراتيجي يعبر منه يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

وأضافت في افتتاحيتها تحت عنوان «استراتيجية عربية موحدة لمواجهة إيران» أن إدراك دولة الإمارات التداعيات الخطيرة لأيّ اضطرابات أمنية أو مواجهات مسلحة قد تحدث في هذه المنطقة على الأمن العالمي، يدفعها إلى بذل الكثير من الجهد للدفع بالمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته كاملة تجاه المخاطر التي باتت تهدد المنطقة من طرف إيران وعملائها.

وأوضحت: «لأن قيادة دولة الإمارات تدرك أن الحفاظ على علاقات متوازنة وودية بين دول المنطقة يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الدولي، فقد ظلت تسعى إلى اعتماد أسلوب الحوار والتفاوض السلمي طريقاً أنسب لحل جميع الخلافات الإقليمية، وبالتالي فإن علاقتها مع إيران - التي تحتل جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) لأكثر من أربعة عقود - ظلت دائماً محكومة بهذا المنطق».

استراتيجية موحدة

وأشارت إلى أنه في هذا السياق بالتحديد تندرج مطالبة دولة الإمارات بوضع استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران طالما أنه لا يوجد موقف عربي موحد قوي ومتفق تجاه التعامل معها ومع غيرها من دول الجوار العربي، كما أكدت الإمارات أهمية استمرار إدانة الاحتلال الإيراني جزرها الثلاث والتشبث بالبيانات السابقة كافة الصادرة بإجماع عربي ودولي.

وذكرت النشرة أن الموقف الإماراتي الثابت تجاه هذه المسألة لن يسقط بالتقادم، وإنما سيظل يتجدد طالما لا يزال النظام الإيراني مستمراً في احتلال الجزر الثلاث، ويمارس عنجهيته المعهودة تجاه دول الخليج العربي كلها..ذلك ما أكده مؤخراً رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي محمد سالم بن كردوس العامري خلال مشاركته في الندوة التي نظمها البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية مؤخراً تحت عنوان «نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي»؛ إذ شدد على أهمية دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أرض الإمارات، واعتبار أيّ قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر باطلة ولاغية؛ كونها تخالف قواعد ومبادئ وأسس القانون الدولي بـ «عدم تغيير حقائق الأرض من دولة الاحتلال».

خرق القانون الدولي

ولفتت إلى أن مسألة احتلال إيران الجزر الإماراتية منذ عقود، وإمعانها في خرق القانون الدولي، دليل قاطع على أن سلوكها الراهن ضد أمن دول جوارها الخليجي ليس وليد اللحظة، وإنما انعكاس لسياسة شاملة تستند في خطوطها العريضة إلى التوسع وفرض منطقها بالقوة..وهو ما تقوم به اليوم ضد أمن واستقرار الشقيقة المملكة العربية السعودية بدعمها العسكري والمعنوي لعملائها الحوثيين وتشجيعهم على استهداف المدنيين في المملكة، فضلاً عن مراوغاتها المتكررة لاستهداف حركة التجارة الدولية في الخليج العربي.

تأمين

أكدت نشرة أخبار الساعة أن هذا السلوك الإيراني دفع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى القول إن على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة، والعمل سوياً لنزع الاحتقان لتجنيب المنطقة التصعيد وإعطاء فرصة لصوت الحكمة، معرباً عن أمله في إيجاد إطار أوسع للتعاون مع إيران.