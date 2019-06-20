الإرياني: إيران تحاول استغلال موقع اليمن لتهديد السلم

المصدر: واشنطن ـ سبأنت

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن إيران حاولت استخدام موقع اليمن الجغرافي، لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهدفت من خلال دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية، إلى السيطرة على أحد أهم ممرات الملاحة المائية في العالم.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس منظمة متحدون ضد إيران النووية، نورمان رولي، وأوضح الإرياني أن قيام المليشيا الانقلابية باستهداف ممرات الملاحة وخطوط إمدادات الطاقة خلال الفترة القريبة الماضية، قد أثبتت أنها تقوم بتنفيذ أجندة إيران المزعزعة لأمن المنطقة والعالم، وأنها تقدم اليمن كورقة تفاوضية لإيران.

ولفت إلى استمرار مليشيا الحوثي في رفض كافة جهود السلام، وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم القاضي بانسحاب المليشيا من مدينة وموانئ محافظة الحديدة، ورفض تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، مؤكداً أن المسرحيات الهزلية التي قامت بها المليشيا في الحديدة، وحاولت من خلالها تضليل المجتمع الدولي، ما هي إلا دليل قاطع على عدم إيمان هذه المليشيا بالسلام.