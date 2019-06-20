الصليب الأحمر: مأرب تمثل هدفاً استراتيجياً في مشاريعنا

المصدر: مأرب ـ سبأنت

بحثت السلطة المحلية بمحافظة مأرب مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر، التعاون والشراكة في المجال الإنساني وتوسيع الشراكة والتدخلات الإنسانية للمنظمة لتغطية جزء من الاحتياجات الإنسانية الملحة.

وناقش الاجتماع برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة مع البعثة الدولية للصليب الأحمر التي تزور المحافظة برئاسة رئيس البعثة في اليمن روخنش تاين، التدخلات الإنسانية في للصليب الأحمر في مجالات التوعية والمياه والصحة والإغاثة والإيواء، وإمكانية توسيع التدخلات لتشمل مجالات إنسانية مثل التعليم والبنى التحتية، لمساندة السلطة المحلية لمواجهة التحديات التي تقف أمامها للرفع من مستوى الخدمات العامة لتستوعب الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين وتستجيب للحد المعقول من احتياجاتهم الإنسانية.

من جانبه، أكد رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر أن مأرب مثلت هدفاً استراتيجياً في خطة المنظمة لهذا العام من خلال مجموعة من التدخلات الإنسانية.