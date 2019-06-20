البرلمان العربي يدعو كينيا إلى كفّ يدها عن الصومال

المصدر: القاهرة - وام

أكد البرلمان العربي دعمه لجمهورية الصومال في الحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحريتها وكرامتها براً وبحراً وجواً.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي حول «الوضع في الصومال»، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي.

ودعا البرلمان العربي كينيا إلى أن تكفّ يدها عن المياه الإقليمية لجمهورية الصومال، التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من المياه العربية، مؤكداً رفض ادعاءاتها الباطلة على رسم خريطة جديدة لا أساس لها من الصحة مع رفض تهديدات التدخل في الشؤون الداخلية للصومال وانتهاك مبادئ حسن الجوار والاتفاقيات الدولية.

وحث البرلمان العربي الدول العربية المقتدرة على الوقوف إلى جانب جمهورية الصومال التي تخطو خطوات إيجابية في مجال الأمن والاستقرار والقضاء على العناصر الإرهابية وممارستها المنافية لحقوق الإنسان.