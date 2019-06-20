أعضاء في الكونغرس: إيران تنهار تحت تأثير العقوبات

المصدر: واشنطن - وكالات

عقد الكونغرس الأمريكي، أمس، جلسة استماع للمبعوث الأمريكي لإيران، براين هوك، الذي أكد أن العقوبات الأمريكية على طهران أضعفت تمويلها لميليشيا حزب الله وحركة حماس.

وفي شهادة أمام لجنة في مجلس النواب، ذكر هوك أن إدارة الرئيس دونالد ترامب نفذت عقوبات قصوى ضد إيران للحيلولة دون حيازتها للسلاح النووي، وإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي جديد. وأشار إلى أن إيران تواصل دعمها للميليشيات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية رغم العقوبات الأمريكية.

واتهم هوك إيران بزيادة معاناة الشعب اليمني عبر دعم الحوثيين. وقال إن طهران دعمت النظام السوري في دمشق. كما ذكر أن إيران استخدمت حزب الله في لبنان لتقويض الاستقرار، في إشارة إلى تورطها في سياسات خبيثة لتقويض الاستقرار في المنطقة.

وأوضح هوك أن العقوبات الأمريكية على إيران أضعفت تمويل طهران لحزب الله وحماس، وجعلت فاتورة سياساتها الخارجية باهظة التكاليف.

ودعا المبعوث الأمريكي، طهران إلى مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالإرهاب. وخلال الجلسة، أكد أعضاء في الكونغرس أن اقتصاد إيران انهار تحت تأثير العقوبات. وأشاروا إلى أن إيران قلصت دفاعاتها في سوريا بنسبة الثلث، وحتى مقاتلو حزب الله لم يحصلوا على مرتباتهم.