استشهاد مقدسي متأثراً باعتداء قوات خاصة إسرائيلية

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على جنازة الشهيد الفلسطيني موسى أبو ميالة خلال عبورها حاجز مخيم شعفاط، حيث اندلعت مواجهات بين مشيّعي الشهيد وقوات الاحتلال.

واستشهد أبو ميالة من لاجئي مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، أمس، متأثراً بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال «مستعربين» قبل نحو أسبوعين.

وكان مستعربون اعتدوا على المواطن أبو ميالة (60 عاماً) بالضرب أمام بيته في المخيم، ألزمته المكوث في المستشفى، حتى ارتقى شهيداً صباح أمس. وتجمع مئات المقدسيين للمشاركة في جنازة الشهيد وتشييعه لمثواه الأخير، قبل أن تعتدي عليها قوات الاحتلال.

ونعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو ميالة، وأكدت استشهاده متأثراً بإصابته بالقفص الصدري بعد الاعتداء عليه بصورة وحشية مطلع الشهر الجاري.

إخلاء عائلة

وقضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لصالح جمعية العاد الاستيطانية. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان في بيان، أن قضاة المحكمة رفضوا استئناف ورثة عائلة أبو زوير. وأضاف أن جمعية العاد الاستيطانية تطالب العائلة بدفع بدل إيجار للعقار عن السنوات الماضية بما يعادل 110 آلاف دولار، إضافة إلى أتعاب محامين بقيمة 22 ألف دولار.

في الأثناء، اندلعت مواجهات بين عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال من جهة ومئات الفلسطينيين من قرية مادما جنوب شرقي نابلس، وذلك بعد قيام المستوطنين بتجريف أراض واسعة لشق طرق.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، قوله إن المستوطنين أضرموا النار بعشرات أشجار الزيتون في المنطقة قبل مغادرتهم، وأن طواقم الدفاع المدني تحاول الوصول إلى المنطقة لإخمادها.

بورين وبتير

ويقوم المستوطنون أيضا بأعمال تجريف أيضاً في منطقة الميادين في قرية بورين جنوبي نابلس بهدم فتح طرق لهم وكذلك الهدم الاستيلاء على مئات الدونمات الإضافية الخاصة للمواطنين.

وفي بيت لحم، جرَفت قوات الاحتلال أراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية في بلدة بتير غربي المدينة. وأفاد رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، بأن قوات الاحتلال منعت الأهالي من التواجد أو التوجه إلى المكان، مؤكداً أنه لم يتم حصر المساحات المستهدفة، ولم يتم الكشف عن نوايا الاحتلال من عمليات التجريف.

أسير مريض

ناشد نادي الأسير الفلسطيني المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لإنقاذ حياة أسير مريض في السجون الإسرائيلية يعاني من تدهور صحي خطير. وقال نادي الأسير، في بيان، إن إدارة «عيادة سجن الرملة» الإسرائيلي أبلغت عائلة الأسير سامر أبو دياك بأن وضع سامي الصحي أصبح خطيراً، وأن تغيراً في لون الجلد ظهر عليه. بيت لحم - معا