البرهان يدعو «الحرية والتغيير» في السودان لاستئناف الحوار

المصدر: الخرطوم - وكالات

دعا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس، قوى الحرية والتغيير إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن، وأكد جاهزية المجلس لتكملة الحوار.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن البرهان قوله في كلمة ألقاها أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم أمام العاملين بالحقل الصحي: «ندعو قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد»،

ورحب بحوار مفتوح دون إقصاء لأي سوداني، وأن يكون الحل مرضياً لكل فئات الشعب السوداني من أجل التوصل إلى حل توافقي، وأن يُهيأ الجو لانتخابات حرة ونزيهة.

وقال البرهان «إننا لن نترك السودان ينزلق إلى الفتنة والضياع»، مؤكداً أن البلد لا يتحمل أن يكون بلا حكومة أكثر من ذلك، ولا يتحمل أن يكون هناك انقلاب آخر، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل على تهيئة البيئة للحريات والانتخابات النزيهة الحرة لإشاعة السلام. وأضاف «الذي حدث في مكان الاعتصام شيء مؤسف، ونحن من اليوم الأول تعاهدنا بعدم فضه، لأنه كان رمزية للثورة، وكنا نتمنى أن يكون مزاراً للثورة ولكن حدث ما حدث».

السفير البريطاني

من جانبه، اعتبر عرفان صديق سفير بريطانيا في الخرطوم أمس، أن على قادة المجلس العسكري الحاكم في السودان تسليم السلطة سريعاً لحكومة مدنية إذا كانوا يريدون استعادة الثقة المحلية والدولية بعد حملة القمع الشديدة لحركة الاحتجاج.

وقال صديق في مقر إقامته في الخرطوم «يتحمل المجلس العسكري مسؤولية اتخاذ خطوات وإعادة بناء الثقة التي يمكن أن تسمح بحدوث الانتقال المدني».