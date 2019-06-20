عودة مهاجرين علقوا 3 أسابيع قبالة سواحل تونس

المصدر: تونس - رويترز

قالت جمعية الهلال الأحمر التونسي، أمس، إن السلطات التونسية سمحت لسفينة تقل عشرات المهاجرين علقوا قبالة سواحلها منذ ثلاثة أسابيع بالرسو في موانئها بعد أن وافقوا على العودة إلى بلدانهم بشكل فوري.

وأنقذت سفينة مصرية المهاجرين نهاية الشهر الماضي قبالة السواحل التونسية بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا. ولكن السلطات المحلية بمحافظة مدنين ظلت ترفض قبولهم، وقالت إن مراكز إيواء المهاجرين بالمنطقة مكتظة ولا يمكنها استقبال المزيد.

وقال منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر: «بعد أن علقوا لثلاثة أسابيع في البحر في ظروف صعبة وافقت السلطات على رسو السفينة وهبط كل المهاجرين الذين سيعودون إلى بلدانهم في الأيام المقبلة».

و64 مهاجراً ممن هم على متن السفينة من بنجلادش من بينهم 22 طفلاً، إضافة إلى تسعة مصريين ومغربي وسوداني.

وسيعود كل المهاجرين إلى بلدانهم باستثناء مهاجر سوداني طلب اللجوء إلى تونس.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس لورينا لاندو: «نشكر التزام تونس المتجدد للحياة والكرامة.. يجب الإسراع في تطوير نهج تعاوني للحفاظ على حياة وكرامة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط».